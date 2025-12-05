Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Betrunken Polizeiauto touchiert + E-Bikes aus Garage gestohlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Wetzlar: Betrunken Polizeiauto touchiert

Donnerstagabend (04.12.2025) bemerkte eine Polizeistreife einen offenbar schlangenlinienfahrender VW-Fahrer In der Haarbachstraße. Sie versuchten den Polo-Fahrer mit Anhaltesignalen anzuhalten. Der 35-Jährige missachtete diese und setzte seine Fahrt über den Philosophenweg, die Bergstraße bis in die Frankfurter Straße fort. Dort gelang es den Beamten den VW zu überholen und zu stoppen. Der VW-Fahrer fuhr plötzlich langsam weiter, versuchte am Funkwagen der Ordnungshüter vorbei zu fahren und stieß mit seiner vorderen rechten Fahrzeugseite gegen die linke hintere Seite des Polizeiautos. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Unfallschaden wird mit 2.300 Euro beziffert. Aus dem Polo des 35-Jährigen drang Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund zwei Promille. Er musste mit zur Wache. Dort entnahm ihm ein hinzugezogener Arzt eine Blutprobe. Auf den Wetzlarer kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Wetzlar-Garbenheim: E-Bikes aus Garage gestohlen

Im Zeitraum zwischen 21:45 Uhr am Mittwoch (03.12.2025) und 11:15 Uhr am Donnerstag (04.12.2025) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Garage in der Straße "Hausergarten". Offenbar gelangten die Diebe über ein Nachbargrundstück auf das Grundstück der Geschädigten und im Anschluss in die Garage. Aus dieser stahlen sie drei Pedelecs im Gesamtwert von 18.700 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und fragt: -Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann Hinweise zum Verbleib der Pedelecs geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

