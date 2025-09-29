Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Alkohol aus Gaststätte gestohlen++Brand zwischen den Schutzplanken++Auffahrunfall mit einer Verletzten+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Alkohol aus Gaststätte gestohlen+ Ottersberg. In der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Straße Am See zu einem Einbruch durch bislang unbekannte Täter. Sie verschafften sich gewaltsam über die Tür Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Alkoholika und Nahrungsmittel. Verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu verdächtigen Personen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Brand zwischen den Schutzplanken+ Achim/A27. Am Sonntagnachmittag mussten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand zwischen den Mittelschutzplanken der A27 zwischen Achim-Nord und dem Bremer Kreuz ausrücken. Diverse Verkehrsteilnehmer hatten gegen 17:30 Uhr über den Notruf den mehrere Meter langen Böschungsbrand gemeldet. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Fahrbahn in beiden Richtungen zeitweise gesperrt werden. Den ca. 50 m langen Brand konnten die Einsatzkräfte jedoch zügig löschen. Wie das Feuer genau entstanden ist, ist noch unklar.

+Auffahrunfall mit einer Verletzten+ Thedinghausen. Auf der Achimer Landstraße fuhr am Sonntagmittag ein 71-Jähriger auf den Kia einer 66-Jährigen auf und verletzte sie leicht. Die Frau beabsichtigte, nach links in den Brinkkampsweg abzubiegen. Der nachfolgende 71-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Mazda auf. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell