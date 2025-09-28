Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Pkw-Brand auf A1 +++ Schafe erobern Skaterbahn +++ Angriff auf Pkw +++ Hakenkreuz auf Haltestelle +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Pkw-Brand auf A1

A1. Am Samstagnachmittag geriet der erst vor einigen Stunden erworbene PKW eines 41- jährigen Fahrzeugführers während der Fahrt auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten plötzlich in Brand. Dem Fahrzeugführer gelang es noch, den PKW auf dem Seitenstreifen abzustellen und gemeinsam mit dem Mitfahrer den PKW unverletzt zu verlassen. Der PKW brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Ottersberg löschte zudem ca. 100 Quadratmeter Böschung, die ebenfalls in Brand geraten war. Der Brand entstand ersten Ermittlungen zur Folge aufgrund eines technischen Defekts. Die Autobahn musste während der Brandbekämpfung zunächst voll gesperrt werden. Später konnte der Verkehr dann einspurig an der Brandstelle vorbeifließen.

Schafe erobern Skaterbahn

Dörverden. Da staunten die Beamten der Verdener Polizei nicht schlecht, als sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu ausgebrochenen Schafen in die Straße "In der Worth" gerufen wurden. Die Schafe hatten in der Zwischenzeit die anliegende Skaterbahn eingenommen und tummelten sich zwischen Rampe und weiteren Hindernissen. Die Tiere konnten vermutlich aufgrund eines maroden Zaunes entkommen. Da der Tierhalter nicht erreicht werden konnte, war ein freundlicher Mitbürger bereit der Polizei beim Einfangen der Tiere zu helfen. Selbst bei der provisorischen Einzäunung war er behilflich. Unterm Strich konnten alle Schafe unverletzt eingefangen werden.

Landkreis Osterholz

+++ Angriff auf Pkw +++ Hakenkreuz auf Haltestelle +++

Angriff auf Pkw

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend wollte eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw VW den Parkplatz an der Apotheke am Bahnhof verlassen, als zwei Personen unvermittelt mit Schlagstöcken auf das Fahrzeug einschlugen. Anschließend flüchteten die bislang unbekannten Täter fußläufig, vermutlich in Richtung des REWE-Parkplatzes. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 zu melden.

Hakenkreuz auf Haltestelle

Lilienthal. Bislang unbekannten Täter malten mehrere Schriftzüge auf die Verglasung eines Wartehäuschens der Haltestelle Lilienthal Mitte. Zudem wurde ein Hakenkreuz an die Verglasung geschmiert. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 entgegen.

