Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Wettenberg: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Giessen (ots)

Wettenberg: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 71-Jährige Frau bei einem Unfall in Wettenberg. Die Frau war gestern Abend (7.12.) mit ihrem Hund zu Fuß in Krofdorf-Gleiberg unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen erfasste sie zwischen 18.40 Uhr und 18.47 Uhr ein unbekannter Pkw im Bereich der Wetzlarer Straße / Taubenäcker. Durch den Aufprall wurde die 71-Jährige auf eine Grünfläche in der Wetzlarer Straße geschleudert. Die unbekannte Person am Steuer ließ die Verletzte liegen, kümmerte sich nicht um den Unfall und flüchtete stattdessen vom Unfallort. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sie konnte bislang nicht zum Unfall befragt werden. Die bisherigen Ermittlungen zum Unfallverursacher verliefen erfolglos. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der unfallverursachende Pkw im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt sein muss.

Die Unfallfluchtermittler der Polizei suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum unbekannten Unfallverursacher und zum genutzten Pkw machen? Wem sind Fahrzeuge in Krofdorf-Gleiberg aufgefallen? Wo ist ein frisch beschädigter Pkw aufgefallen? Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell