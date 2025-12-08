PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Wettenberg: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Giessen (ots)

Wettenberg: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 71-Jährige Frau bei einem Unfall in Wettenberg. Die Frau war gestern Abend (7.12.) mit ihrem Hund zu Fuß in Krofdorf-Gleiberg unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen erfasste sie zwischen 18.40 Uhr und 18.47 Uhr ein unbekannter Pkw im Bereich der Wetzlarer Straße / Taubenäcker. Durch den Aufprall wurde die 71-Jährige auf eine Grünfläche in der Wetzlarer Straße geschleudert. Die unbekannte Person am Steuer ließ die Verletzte liegen, kümmerte sich nicht um den Unfall und flüchtete stattdessen vom Unfallort. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sie konnte bislang nicht zum Unfall befragt werden. Die bisherigen Ermittlungen zum Unfallverursacher verliefen erfolglos. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der unfallverursachende Pkw im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt sein muss.

Die Unfallfluchtermittler der Polizei suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum unbekannten Unfallverursacher und zum genutzten Pkw machen? Wem sind Fahrzeuge in Krofdorf-Gleiberg aufgefallen? Wo ist ein frisch beschädigter Pkw aufgefallen? Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 14:39

    Mittelhessen: Stadt+Kreis GIEßEN: Einbrüche

    Giessen (ots) - Pohlheim: Einbrecher flüchtet Gestern Abend schlug ein Einbrecher in Watzenborn-Steinberg zu. Gegen 18.05 Uhr kletterte der Unbekannte zunächst über einen Zaun. Dann brach er ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Leipziger Straße auf und gelangte in den Keller. Eine Bewohnerin bemerkte den Einbrecher gegen 18.15 Uhr, woraufhin dieser sofort die Flucht ergriff. Eine Beschreibung des ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:02

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Betrunken Polizeiauto touchiert + E-Bikes aus Garage gestohlen

    Giessen (ots) - Wetzlar: Betrunken Polizeiauto touchiert Donnerstagabend (04.12.2025) bemerkte eine Polizeistreife einen offenbar schlangenlinienfahrender VW-Fahrer In der Haarbachstraße. Sie versuchten den Polo-Fahrer mit Anhaltesignalen anzuhalten. Der 35-Jährige missachtete diese und setzte seine Fahrt über den Philosophenweg, die Bergstraße bis in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren