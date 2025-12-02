Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen weißen Renault Twingo

Korschenbroich (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag (30.11.), 17:00 Uhr, bis Montagmorgen (01.12.), 08:30 Uhr, haben Autodiebe einen weißen Renault Twingo gestohlen.

Der Kleinwagen mit dem Kennzeichen D - L 1611 war am Drölsholz in Liedberg am Fahrbahnrand abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell