Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe erbeuten Bargeld

Grevenbroich (ots)

Einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag haben Diebe am Freitag (28.11.), gegen 11:50 Uhr, an der Hauptstraße in Neuenhausen erbeutet. Zwei 69 und 73 Jahre alte Frauen aus Grevenbroich hatten das Geld zuvor gegen 11:15 Uhr bei einem Geldinstitut an der Karl-Oberbach-Straße abgehoben.

Als die Frauen aufgrund einer Reifenpanne an der Hauptstraße anhielten und eine der hinteren Türen öffneten, nahm der Unbekannte die Tasche mit dem Geld vom Rücksitz. Anschließend stieg er als Beifahrer in einen schwarzen oder roten SUV und fuhr in Richtung Jüchen davon. Bei dem Auto könnte es sich um einen VW T-Roc mit dem Anfangsbuchstaben M für München im Kennzeichen handeln.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatten sich der Mann und eine Frau bereits in dem Geldinstitut aufgehalten und die Bargeldabhebung beobachtet. Da es der unbekannten Frau auf dem Parkplatz des Geldinstitutes nicht gelungen war, die Grevenbroicherinnen abzulenken, manipulierten die Täter einen Reifen ihres Wagens und folgten ihnen.

Nachdem das Fahrzeug der Grevenbroicherinnen aufgrund der Panne an der Hauptstraße in Neuenhausen anhalten musste, schlugen die Diebe zu.

Täterbeschreibung:

männlich, asiatisches Erscheinungsbild, etwa 50 bis 60 Jahre alt, mittelgroß, dunkle Brille, beigefarbene Schiebermütze, beigefarbener hüftlanger Mantel

weiblich, asiatisches Erscheinungsbild, circa 40 Jahre alt, hellbraune Jacke mit Kapuze

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

