Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Altkleidercontainer geraten in Brand

Neuss (ots)

Am Sonntag (30.11.), gegen 16:30 Uhr, ist ein Altkleidercontainer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Römerstraße in Vollbrand geraten.

Stunden später, gegen 22:00 Uhr, stand der Inhalt eines weiteren Altkleidercontainers in Flammen.

In beiden Fällen öffneten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Behälter und löschten die Flammen. Die Ermittler der Kripo gehen von vorsätzlichen Brandlegungen aus.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

