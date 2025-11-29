PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisste Frau aus Neuss - Polizei bittet um Mithilfe

Neuss (ots)

Seit Donnerstag (27.11.) wird die 84-Jährige Monika W. vermisst.

Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist der Stefan-Zweig-Weg in Neuss Norf und seit dem 27.11.2025 ist die Seniorin unbekannten Aufenthalts.

Da die Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch unter mehrfachen Einsatzes eines Polizeihubschraubers und eines Mantrailerhundes, bislang nicht auf die Spur der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Vermisste ist 84 Jahre alt, etwas untersetzt, circa 165 Zentimeter groß, hat blonde Haare und blau-graue Augen. Sie trägt eine Brille. Angaben zur Kleidung können nicht gemacht werden.

Aufgrund einer Erkrankung ist die Vermisste nur bedingt orientierungsfähig. Sie ist möglicherweise mit einem Fahrrad unterwegs.

Ein Foto von ihr kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/187727 aufgerufen werden. Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise zur Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei (Kriminalkommissariat 22) zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 09:36

    POL-NE: Falscher Wasserwerker erbeutet Bargeld

    Neuss (ots) - Ein Trickdieb hat am Donnerstag (27.11.), gegen 09:00 Uhr, einen 85 Jahre alten Neusser bestohlen. Bei der Tat erbeutete der Unbekannte einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Der falsche Wasserwerker hatte sich unter dem Vorwand, den Wasserhahn im Badezimmer überprüfen zu müssen, Zugang zur Wohnung an der Goethestraße im Dreikönigenviertel verschafft. Während sich der Senior in der Küche aufhielt, ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:11

    POL-NE: Unbekannte entwenden Gegenstände aus Fahrzeugen

    Neuss (ots) - Am Donnerstag (27.11.), zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr, hebelten Unbekannte an einem Fahrzeug, welches an der Straße "Am Katzenberg" abgestellt war, die Seitentür auf und durchsuchten den Innenraum. Die Tatverdächtigen entwendeten Elektrogerät. Ebenfalls am Donnerstag konnten die Beamten ein weiteres beschädigtes Fahrzeug feststellen. Dieses befand sich an der Straße "Auf'm Kamp". In der Zeit von ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:17

    POL-NE: Polizei sucht Spaziergänger mit Hund

    Neuss (ots) - Am Mittwoch (05.11.), gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger an der Konstantinstraße. Ein 41-jähriger Neusser war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Kölner Straße in Richtung Augustinusstraße unterwegs, als auf Höhe der Konstantinstraße ein unbekannter Mann mit seinem Hund den Radweg querte. Nach ersten Ermittlungen bremste der Neusser stark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren