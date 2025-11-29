Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisste Frau aus Neuss - Polizei bittet um Mithilfe

Neuss (ots)

Seit Donnerstag (27.11.) wird die 84-Jährige Monika W. vermisst.

Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist der Stefan-Zweig-Weg in Neuss Norf und seit dem 27.11.2025 ist die Seniorin unbekannten Aufenthalts.

Da die Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch unter mehrfachen Einsatzes eines Polizeihubschraubers und eines Mantrailerhundes, bislang nicht auf die Spur der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Vermisste ist 84 Jahre alt, etwas untersetzt, circa 165 Zentimeter groß, hat blonde Haare und blau-graue Augen. Sie trägt eine Brille. Angaben zur Kleidung können nicht gemacht werden.

Aufgrund einer Erkrankung ist die Vermisste nur bedingt orientierungsfähig. Sie ist möglicherweise mit einem Fahrrad unterwegs.

Ein Foto von ihr kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/187727 aufgerufen werden. Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise zur Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei (Kriminalkommissariat 22) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell