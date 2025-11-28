Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Wasserwerker erbeutet Bargeld

Neuss (ots)

Ein Trickdieb hat am Donnerstag (27.11.), gegen 09:00 Uhr, einen 85 Jahre alten Neusser bestohlen. Bei der Tat erbeutete der Unbekannte einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Der falsche Wasserwerker hatte sich unter dem Vorwand, den Wasserhahn im Badezimmer überprüfen zu müssen, Zugang zur Wohnung an der Goethestraße im Dreikönigenviertel verschafft.

Während sich der Senior in der Küche aufhielt, ging der Mann kurz ins Wohnzimmer und verließ anschließend zügig die Wohnung. Später stellte der Neusser fest, dass aus einem Briefumschlag im Wohnzimmerschrank Geld fehlt.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, sportliche Statur

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps Ihrer Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben Sie keine Türsperre, sprechen Sie nur durch die geschlossene Tür! - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt wurden! - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, beispielsweise einem Wasserrohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach! - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin! - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell