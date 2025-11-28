PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Wasserwerker erbeutet Bargeld

Neuss (ots)

Ein Trickdieb hat am Donnerstag (27.11.), gegen 09:00 Uhr, einen 85 Jahre alten Neusser bestohlen. Bei der Tat erbeutete der Unbekannte einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Der falsche Wasserwerker hatte sich unter dem Vorwand, den Wasserhahn im Badezimmer überprüfen zu müssen, Zugang zur Wohnung an der Goethestraße im Dreikönigenviertel verschafft.

Während sich der Senior in der Küche aufhielt, ging der Mann kurz ins Wohnzimmer und verließ anschließend zügig die Wohnung. Später stellte der Neusser fest, dass aus einem Briefumschlag im Wohnzimmerschrank Geld fehlt.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, sportliche Statur

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps Ihrer Polizei:

   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!
   - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben
     Sie keine Türsperre, sprechen Sie nur durch die geschlossene 
     Tür!
   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst 
     bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt
     wurden!
   - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, beispielsweise 
     einem Wasserrohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei 
     den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach!
   - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren 
     Sie einen späteren Termin!
   - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, 
     wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

