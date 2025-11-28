Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Gegenstände aus Fahrzeugen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (27.11.), zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr, hebelten Unbekannte an einem Fahrzeug, welches an der Straße "Am Katzenberg" abgestellt war, die Seitentür auf und durchsuchten den Innenraum. Die Tatverdächtigen entwendeten Elektrogerät.

Ebenfalls am Donnerstag konnten die Beamten ein weiteres beschädigtes Fahrzeug feststellen. Dieses befand sich an der Straße "Auf'm Kamp". In der Zeit von 18:30 Uhr auf 22:50 Uhr beschädigten Unbekannte eine Fahrzeugtür und entwendeten diverse Maschinen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell