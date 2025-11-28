PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Gegenstände aus Fahrzeugen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (27.11.), zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr, hebelten Unbekannte an einem Fahrzeug, welches an der Straße "Am Katzenberg" abgestellt war, die Seitentür auf und durchsuchten den Innenraum. Die Tatverdächtigen entwendeten Elektrogerät.

Ebenfalls am Donnerstag konnten die Beamten ein weiteres beschädigtes Fahrzeug feststellen. Dieses befand sich an der Straße "Auf'm Kamp". In der Zeit von 18:30 Uhr auf 22:50 Uhr beschädigten Unbekannte eine Fahrzeugtür und entwendeten diverse Maschinen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

  • 27.11.2025 – 11:17

    POL-NE: Polizei sucht Spaziergänger mit Hund

    Neuss (ots) - Am Mittwoch (05.11.), gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger an der Konstantinstraße. Ein 41-jähriger Neusser war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Kölner Straße in Richtung Augustinusstraße unterwegs, als auf Höhe der Konstantinstraße ein unbekannter Mann mit seinem Hund den Radweg querte. Nach ersten Ermittlungen bremste der Neusser stark ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:58

    POL-NE: Fünf Fahrzeuge beschädigt

    Neuss (ots) - Am Mittwoch (26.11.) befuhr eine 76-jährige Neusserin, gegen 15:40 Uhr, mit ihrem Fahrzeug die Lupinenstraße aus Richtung Bergheimer Straße kommend. Nach ersten Erkenntnissen geriet die Dame mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und streifte dabei das Fahrzeug einer 34-jährigen Wuppertalerin, welche noch versuchte, der Neusserin auszuweichen. Die 76-Jährige setze ihre Fahrt jedoch fort und touchierte mit ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:14

    POL-NE: Drei Festnahmen bei Durchsuchungs- und Festnahmeeinsatz

    Wachtberg/Köln/Rommerskirchen/Sundern (ots) - Aufgrund lokaler Bezüge teilen wir die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Bonn: Nach mehrmonatigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei durchsuchten rund 80 Kriminalbeamtinnen und -beamte am frühen Mittwochmorgen (26.11.2025) auf richterlichen Beschluss insgesamt neun Wohnungen in Wachtberg (3), ...

    mehr
