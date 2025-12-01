Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher verstärkt unterwegs: Jetzt beraten lassen und Vorkehrungsmaßnahmen treffen

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Einen gehörigen Schreck hat wohl der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Josef-Thory-Straße in Korschenbroich-Kleinenbroich erlitten: Am Freitag, 28. November, wurde er gegen 18:10 Uhr durch das Klirren von Glas allarmiert. Als er in sein Wohnzimmer trat, stellte er fest, dass die Tür der Terrasse offenbar aufgehebelt und dabei offenbar zerbrochen war. Der mutmaßliche Einbrecher hatte sich jedoch bereits offenbar über die Straße entfernt, eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

In Neuss ist es zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 29. November, 10:30 Uhr, ebenfalls zu einem Einbruch gekommen. An der Straße Pomona wurde offenbar die Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam geöffnet. Die Räume wurden durchwühlt, Beute haben die unbekannten Tatverdächtigen jedoch offenbar nicht gemacht.

An der Einsteinstraße gelang es Einbrechern offenbar am Freitag zwischen 14 Uhr und 18:15 Uhr, über den Balkon in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzusteigen. Hierzu wurde die Balkontür aufgebrochen. Es wurde nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld gestohlen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Neusser Stadtteil Vogelsang an der Wagnerstraße am Freitag zwischen 13 Uhr und 18:25 Uhr. Hier erfolgte der Zutritt über eine Terrassentür, die Räume wurden durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck sowie Wertgegenstände erbeutet.

Bereits am Donnerstag, 27. November, hat es offenbar einen Einbruch am Neusser Hubertusweg gegeben. Gegen 01:15 Uhr hebelten hier Unbekannte offenbar eine Tür eines Reihenhauses auf, im Inneren wurden Schmuck und Wertgegenstände erbeutet.

An der Vellbrüggener Straße in Neuss wurde am Samstag zwischen 15 und 21:50 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Tatverdächtigen hebelten offenbar ein Fenster an der Rückseite des Objekts auf, durchsuchten die Räume und entkamen mit Schmuck und Bargeld.

Am der Weserstraße im Stadtteil Norf ereignete sich ein weiterer Einbruch am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 18 Uhr. Über eine Balkontür wurde die Wohnung betreten, erbeutet wurden Bargeld und Wertgegenstände.

In Korschenbroich ist es in den vergangenen Tagen zu drei Einbrüchen gekommen: Am Samstag zwischen 17:15 Uhr und 19:45 Uhr an der Schulstraße in Glehn wurde an einem Einfamilienhaus ein Küchenfenster aufgehebelt und Schmuck erbeutet. An der Freiheitsstraße drangen Tatverdächtige am Samstag zwischen 14:15 Uhr und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Die mutmaßlichen Verbrecher durchsuchten das Gebäudeinnere, wurde dabei jedoch möglicherweise gestört und verließen den Tatort. Am Wallrather Weg in Steinforth kam es zwischen Freitag, 13:30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem das Gebäude durch Aufhebeln eines Fensters betreten und offenbar Schmuck gestohlen wurde.

Ein weiterer Einbruch hat sich am Samstag zwischen 15:35 Uhr und 19:10 Uhr in den Grevenbroicher Südstadt ereignet. An der Hans-Böckler-Straße stiegen Unbekannte offenbar von einem Balkon aus in eine Wohnung ein. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten nach aktuellem Ermittlungsstand mehrere Schmuckstücke.

In Kaarst sind Einbrecher am Samstag gegen 18:40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Neusser Straße eingedrungen. Eine dunkel gekleidete Person öffnete offenbar ein Kellerfenster, wurde dabei jedoch von einer Nachbarin überrascht und floh. Eine genaue Personenbeschreibung liegt noch nicht vor, die Nahbereichsfahndung verlief negativ.

An der Leibnitzstraße in Meerbusch-Osterath wurde am Freitag zwischen 10 Uhr und 20:45 Uhr eingebrochen. Hier wurde eine Terrassentür eingeschlagen und die Räume wurden durchwühlt. Angaben zur Beute können aktuell nicht gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Gerade im nun anbrechenden Winter nutzen Einbrecher häufig den Schutz der Dunkelheit, um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzudringen. Dabei arbeiten sie häufig unter Zeitdruck und mit einfachen Mitteln. Die Statistik zeigt, dass ein Einbruch - inklusive Aufbrechen von Fenster und Türen, Durchsuchen der Räume und Flucht - meist nur wenige Minuten dauert. Die Täter haben Angst, erwischt zu werden. Deswegen lassen sie häufig von ihrem Vorhaben ab, wenn der Einstieg nicht sofort gelingt. Deswegen rät die Polizei Mietern und Eigentümern, Häuser und Wohnungen gegen unerlaubtes Betreten zu sichern. Welche Möglichkeiten es gibt, zeigen die Experten aus dem Bereich Kriminalprävention bei individuellen, kostenfreien Terminen vor Ort auf. Diese können unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

