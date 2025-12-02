Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Vermisste Seniorin ist wieder da
Neuss (ots)
Entwarnung im Vermisstenfall Monika W.: Die 84-Jährige, die seit Montag, 27. November, mit der mit Pressemeldung vom 29. November gesucht wurde, ist wieder da und wohlauf.
Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6168826. Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Der entsprechende Eintrag im Fahndungsportal wird gelöscht.
Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für Aufmerksamkeit und Mithilfe und bittet, die im Rahmen der Fahndung verbreiteten personenbezogenen Daten zu löschen.
