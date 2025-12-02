PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht bei Nässe, Glätte und Dunkelheit

Jüchen (ots)

Die Tage werden kürzer und Regen und Frost sorgen für Gefahr auf den Fahrbahnen, Radwegen und Bürgersteigen. Gerade im Winter müssen sich alle Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam verhalten, ansonsten drohen Verletzungen.

Eine solche hat eine 62-Jährige aus Jüchen am Montag, 1. Dezember, erlitten. Sie war gegen 14 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Bendweg unterwegs gewesen und war wegen eines entgegenkommenden Kinderwagens zur Seite gefahren. Dabei rutschte ihr Fahrrad weg, die Jüchenerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Geben Sie im Winter auf sich und andere Verkehrsteilnehmer Acht: Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise den herrschenden Bedingungen an. Vermeiden Sie bei glattem Untergrund ruckartige Lenkbewegungen, und verzichten Sie bei extremer Witterung wie Blitzeis auf unnötige Wege. Überprüfen Sie die Beleuchtung an Fahrrad und Fahrzeug und sorgen sie mit heller oder reflektierender Kleidung für mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:16

    POL-NE: Vermisste Seniorin ist wieder da

    Neuss (ots) - Entwarnung im Vermisstenfall Monika W.: Die 84-Jährige, die seit Montag, 27. November, mit der mit Pressemeldung vom 29. November gesucht wurde, ist wieder da und wohlauf. Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6168826. Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Der entsprechende Eintrag im Fahndungsportal wird gelöscht. Die Polizei bedankt sich bei allen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:07

    POL-NE: Diebe erbeuten Bargeld

    Grevenbroich (ots) - Einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag haben Diebe am Freitag (28.11.), gegen 11:50 Uhr, an der Hauptstraße in Neuenhausen erbeutet. Zwei 69 und 73 Jahre alte Frauen aus Grevenbroich hatten das Geld zuvor gegen 11:15 Uhr bei einem Geldinstitut an der Karl-Oberbach-Straße abgehoben. Als die Frauen aufgrund einer Reifenpanne an der Hauptstraße anhielten und eine der hinteren Türen öffneten, nahm der Unbekannte die Tasche mit dem Geld vom ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:06

    POL-NE: Altkleidercontainer geraten in Brand

    Neuss (ots) - Am Sonntag (30.11.), gegen 16:30 Uhr, ist ein Altkleidercontainer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Römerstraße in Vollbrand geraten. Stunden später, gegen 22:00 Uhr, stand der Inhalt eines weiteren Altkleidercontainers in Flammen. In beiden Fällen öffneten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Behälter und löschten die Flammen. Die Ermittler der Kripo gehen von vorsätzlichen Brandlegungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren