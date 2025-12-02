Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht bei Nässe, Glätte und Dunkelheit

Jüchen (ots)

Die Tage werden kürzer und Regen und Frost sorgen für Gefahr auf den Fahrbahnen, Radwegen und Bürgersteigen. Gerade im Winter müssen sich alle Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam verhalten, ansonsten drohen Verletzungen.

Eine solche hat eine 62-Jährige aus Jüchen am Montag, 1. Dezember, erlitten. Sie war gegen 14 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Bendweg unterwegs gewesen und war wegen eines entgegenkommenden Kinderwagens zur Seite gefahren. Dabei rutschte ihr Fahrrad weg, die Jüchenerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Geben Sie im Winter auf sich und andere Verkehrsteilnehmer Acht: Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise den herrschenden Bedingungen an. Vermeiden Sie bei glattem Untergrund ruckartige Lenkbewegungen, und verzichten Sie bei extremer Witterung wie Blitzeis auf unnötige Wege. Überprüfen Sie die Beleuchtung an Fahrrad und Fahrzeug und sorgen sie mit heller oder reflektierender Kleidung für mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell