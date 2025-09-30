Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250930.7 Mönkeberg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Kreis Plön (ots)

Am gestrigen Montag kam es auf dem Heikendorfer Weg in Mönkeberg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Einer der Fahrer stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der zweite Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nach Unfallzeugen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Montag, gegen 14:00 Uhr, in Höhe Heikendorfer Weg 112 in Mönkeberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die späteren Unfallbeteiligten den dortigen Fahrradweg in unterschiedliche Richtungen befahren haben. Im Vorbeifahren dürfte es aus ungeklärter Ursache zu einer Berührung zwischen beiden Fahrradfahrern gekommen sein. Hierbei sei der 37-jährige Fahrer eines E-Bikes gestürzt. Zwei zufällig vorbeifahrende Verkehrsteilnehmerinnen leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er konnte bislang nicht zum Unfallhergang befragt werden. Der Heikendorfer Weg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation Heikendorf unter der Telefonnummer: 0431 / 160 - 1710 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell