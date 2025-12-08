Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Blitzeinbruch in Fahrradgeschäft + Autodiebe in Neustadt + Einbruch während Konzert + In Kita eingedrungen + Scheiben an Autos eingeschlagen +

Giessen (ots)

Bad Endbach: Blitzeinbruch in Fahrradgeschäft

Gegen 03:30 Uhr fuhren zwei Diebe am Montag (08.12.2025) mit einem weißen Transporter gegen die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäfts in der Landstraße in Bad Endbach. Durch die zerstörte Scheibe betraten die Täter das Geschäft und luden über 20 Fahrräder in den Transporter. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist der weiße Transporter in der Nacht zu Montag aufgefallen? Wer kann Hinweise auf das Fahrzeug oder die beiden Täter geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06421 4060 an die Marburger Kripo zu wenden.

Neustadt: Autodiebe in Neustadt

Autodiebe schlugen in der Nacht zu Donnerstag (04.12.2025) in Neustadt zu. Kurz nach Mitternacht versuchten sie zunächst "Im Heidental" die technische Sicherung eines Audi SQ5 zu überwinden, scheiterten dabei jedoch. Gegen 01:50 Uhr hatten sie "Am Stadtwald" bei einem grauen Ford Ranger mehr Erfolg. Sie überwanden die Sicherung des Fahrzeugs, sodass ein Täter damit wegfahren konnte. Kurz vor 02:30 Uhr versuchten es die Unbekannten in der Hochstraße bei einem Audi A4. Scheiterten sie an diesem zunächst noch, so waren sie nur wenige Minuten später bei einem weißen Ford Ranger in der Hochstraße erfolgreich. Der Eigentümer eines der Fahrzeuge bemerkte kurz darauf den Diebstahl und konnte sein Auto bei einem Waldstück an der K 18 zwischen Neustadt und Willingshausen orten. Er verständigte die Polizei und fuhr selbst zu dem Waldstück. Dort angekommen fand er die beiden Ford Ranger sowie einen Opel mit polnischem Kennzeichen auf. Mehrere Männer flüchteten, als sie den Zeugen bemerkten, zu Fuß in das Waldstück. Trotz umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Fords wurden zeitnah an ihre Eigentümer ausgehändigt, das mutmaßliche Täterfahrzeug sichergestellt. Außerdem kam es zwischen 01:30 Uhr und 04:20 Uhr in der Königsberger Straße zum Diebstahl eines roten Audi A5 Sportback. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen MR-ES 1895 konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Marburger Kriminalpolizei dauern an. Hierfür sind Angaben von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht zu Donnerstag gemacht haben, von besonderer Bedeutung: Wer hat in dieser Nacht verdächtige Personen in Neustadt wahrgenommen? Wer hat einen der vollendeten oder versuchten Diebstähle beobachtet? Wem ist ein Opel mit polnischem Kennzeichen aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des roten Audi A5 mit dem Kennzeichen MR-ES 1895 machen? Alle Hinweise nimmt die Kripo unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Marburg: Einbruch während Konzert

Während eines Konzerts in der Pauluskirche in der Marburger Fontanestraße verschaffte sich ein Unbekannter am Sonntagabend (07.12.2025) Zutritt zum Verwaltungsgebäude. Dort brach er einer Tür zu den Büroräumen auf und durchsuchte diese. Ob er Beute machen konnte, ist bislang unbekannt. Die Tat ereignete sich zwischen 19:00 Uhr und 21:15 Uhr. Hinweise nimmt die Kripo Marburg entgegen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: In Kita eingedrungen

In der Zeit von Sonntag (07.12.2025), 11:55 Uhr bis Montag (08.12.2025), 06:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Kindertagesstätte "Auf der Weide" in Marburg. Der Täter durchwühlte mehrere Räume. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, ob er etwas mitgehen ließ. Verdächtige Beobachtungen können der Kriminalpolizei in Marburg unter Tel.: 06421 4060 mitgeteilt werden.

Marburg: Scheiben an Autos eingeschlagen

Ein Unbekannter schlug im Zeitraum zwischen Samstag (06.12.2025), 23:00 Uhr und Sonntag (07.12.2025), 11:00 Uhr in der Georg-Voigt-Straße eine Scheibe eines blauen VW Golf ein. Der Täter durchwühlte das Fahrzeug, blieb jedoch ohne Beute. Bereits einen Tag zuvor kam es in der Uferstraße in Höhe der Martin-Luther-Schule zu einer ähnlichen Tat. Zwischen Freitagabend (05.12.2025), 21:30 Uhr und Samstag, 00:05 Uhr zerstörte ein Dieb eine Scheibe eines dort parkenden schwarzen BMW 320d. Der Langfinger griff sich einen Rucksack, der auf der Rückbank lag. Im Rucksack befanden sich unter anderem Kleidungsstücke und ein Auslesegerät für Kraftfahrzeuge. In beiden Fällen bittet die Marburger Polizei um Zeugenhinweise (Tel.: 06421 4060). Die Polizei empfiehlt, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie außerdem ihre Autos beim Verlassen immer ab und verringern Sie so die Chancen der Diebe.

