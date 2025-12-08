Mittelhessen: GIEßEN: Passanten und Polizeistreife angegriffen + Frau flüchtet vor Mann + Einbrecher klettern aufs Dach

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Gießen: Passanten und Polizeistreife angegriffen

Eine aufmerksame Streife der Polizeistation Gießen Süd bemerkte im Rahmen der Streifenfahrt in der Ludwigstraße einen Streit am frühen Sonntag (7.12.). Auf Befragen stellte sich heraus, dass gegen kurz nach Mitternacht ein Mann und eine Frau in Höhe der Hausnummer 56 in Streit geriet. Passanten versuchten zu schlichten, woraufhin der Mann sofort aggressiv reagierte. Er griff die Helfer an und schlug auch mit einem stumpfen Gegenstand gegen den Kopf eines 29-Jährigen. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Beamten nahmen den Angreifer fest. Der 20-Jährige wehrte sich körperlich dagegen, indem er sich versuchte aus dem Griff der Beamten herauszudrehen. Ferner beleidigte er die Einsatzkräfte verbal. Diese fesselten den Mann schließlich. In diesem Moment kam seine 18-jährige Begleiterin hinzu, versuchte die Festnahme zu verhindern und trat gegen das Bein eines Polizisten. Die Streife nahm auch sie fest, das Paar musste mit zur Dienststelle. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen, blieb jedoch dienstfähig. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen musste der Angreifer die restliche Nacht in den Gewahrsamszellen der Polizei zur Ausnüchterung verbringen, die 18-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen beide ein.

Gießen: Frau flüchtet vor Mann - Zeugen gesucht

Einen unklaren Sachverhalt nahmen Beamte am Samstagabend (6.12.) im Wißmarer Weg auf. Mehrere Zeugen meldeten gegen 22.25 Uhr, dass im Bereich des Christoph-Rübsamen-Stegs eine blutende Frau vor einem Mann wegrenne. Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte beide Personen im Bereich der Bootshausstraße antreffen. Sie nahmen den Mann, einen 19-Jährigen, fest. Seine 15-Jährige Begleiterin wies Gesichtsverletzungen auf, dessen Ursprung bislang unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen sind. Die 15-Jährige wurde ärztlich behandelt. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Hintergrund und Hergang des Vorfalls sind bislang unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu wenden.

Gießen: Einbrecher klettern aufs Dach

Über das Dach verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang zum "Action"-Markt in der Marburger Straße. Zwischen Samstag (6.12.), 20.30 Uhr und Montag, 5.30 Uhr, kletterten sie zunächst aufs Dach des Marktes. Dann öffneten sie Teile des Dachs und verschafften sich Zugang zu den Verkaufsräumen. Ob sie etwas mitnahmen, ist noch unklar. Sie entkamen unbemerkt. Durch das Dach trat Wasser ein, es blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro zurück.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

