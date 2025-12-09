Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Diebstähle aus Autos

Giessen (ots)

Herborn/Hüttenberg/Sinn: Diebstähle aus Autos

Gestern Abend parkte ein Opelfahrer seinen Insignia gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Herborner Hainstraße. Als er heute früh um 5.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen war. Ein Unbekannter hatte demnach das Auto aufgebrochen und nach Wertgegenständen gesucht. Ohne Beute flüchtete der Autoaufbecher unbemerkt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

In Sinn verschaffte sich ein Dieb auf unbekannte Weise Zugang zu einem Skoda. Zwischen gestern, 23 Uhr und heute Morgen, 7 Uhr, klaute der Unbekannte eine Geldbörse und ein Schallpegelmessgerät aus dem Auto, das im Erlenweg parkte.

Einen unverschlossenen Skoda öffnete ein Unbekannter in Großrechtenbach. Auch in diesem Fall erbeutete der Dieb eine Geldbörse. Das Fahrzeug parkte zwischen gestern, 21.30 Uhr und heute früh, 5.30 Uhr, in der Gießener Straße. In der Theodor-Heuss-Straße brach ein Krimineller in derselben Nacht einen Toyota gewaltsam auf. Er erbeutete aus der Mittelkonsole etwas Münzgeld.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 oder (für die Hüttenberger Fälle) die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 entgegen.

Um es Dieben möglichst schwer zu machen, rät die Polizei, keinerlei Wertgegenstände in Fahrzeugen zu hinterlassen, auch nicht für einen kurzen Zeitraum. Manchem Dieb ist bereits etwas Münzgeld für Parkautomaten Anreiz genug, eine Scheibe einzuschlagen. Darüber hinaus stellen die Ermittler immer wieder Fälle fest, bei denen Diebe gezielt nach unverschlossenen Autos Ausschau halten. Achten Sie daher darauf, dass ihr Fahrzeug immer ordnungsgemäß verschlossen ist, wenn Sie es verlassen. Bei Verdächtigen Wahrnehmungen informieren Sie bitte unverzüglich die Polizei!

