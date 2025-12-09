Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS + GI: Polizei fasst Tankstellenräuber nach Taten in Linden (Kreis Gießen) und Bad Nauheim + Münzsammlung und Bargeld erbeutet + Durch Fenster eingestiegen + Betrunken Unfall verursacht

Giessen (ots)

Linden / Bad Nauheim / Rosbach: Polizei fasst Tankstellenräuber

Gegen 16:50 Uhr betrat ein junger Mann am Montag (08.12.2025) eine Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Linden. Er ging direkt zur Kasse und forderte den Angestellten unter Vorhalt einer Machete auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend griff er sich das Bargeld und fuhr mit einem silberfarbenen Mazda mit VB-Kennzeichen davon. Am Abend kam es kurz nach 22:00 Uhr zu einem ähnlichen Vorfall in Bad Nauheim. Im Eleonorenring parkte ein junger Mann mit einem silberfarbenen Mazda auf dem Gelände einer Tankstelle und ging anschließend in den Verkaufsraum. Der Mann ging auf den Kassierer zu und fragte nach Bargeld. Dabei zog er eine Machete. Als der Mitarbeiter die Frage verneinte, verließ der Täter die Tankstelle und entfernte sich mit dem Mazda. Im Rahmen der Fahndung fiel knapp eine Stunde später einer Streife der Frankfurter Autobahnpolizei das gesuchte Fahrzeug auf der A 5 in Fahrtrichtung Norden auf. Der Mazda beschleunigte und fuhr von der A 5 über die B 455 in Richtung Rosbach. Anhaltesignale der Polizisten missachtete der Fahrzeugführer zunächst. Im Rosbacher Stadtteil Rodheim konnten mehrere Streifen das Fahrzeug stellen und den Fahrer, einen 23-jährigen Mann aus dem Wetteraukreis, festnehmen. Anhand von Videoaufzeichnungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 23-Jährigen. Außerdem stellten die Beamten Beweismittel sicher. Weitere Ermittlungen im Laufe des Dienstags (09.12.2025) erbrachten zudem einen Tatverdacht gegen den Wetterauer wegen eines Tankstellenraubs am 07.12.2025 in Staden sowie am Montagabend in Oberursel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten Beamte der Friedberger Kriminalpolizei den 23-Jährigen am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht in Friedberg vor. Der zuständige Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der junge Mann aus dem Wetteraukreis sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Karben: Münzsammlung und Bargeld erbeutet

Im Höhenweg in Klein-Karben verschafften sich Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag (07.12.2025), 12:45 Uhr und Montag (08.12.2025), 06:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus, nachdem sie zuvor die Terrassentür aufgebrochen hatten. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Sie erbeuteten Bargeld und eine Münzsammlung. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten die Kriminalpolizei Friedberg zu kontaktieren (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Durch Fenster eingestiegen

Einbrecher stiegen im Zeitraum von Donnerstag (04.12.2025) bis Samstag (06.12.2025), 18:20 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus im Sonnenweg in Rödgen ein. Ob die Täter Beute machten, ist bisher nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Ober-Mörlen - A 5: Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntagabend (07.12.2025) gegen 23:10 Uhr war eine 44-jährige Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit ihrem Seat Leon auf der linken Fahrspur der A 5 in Fahrtrichtung Kassel unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Bad Nauheim verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und drehte sich nach rechts über alle drei Spuren. Auf der rechten Spur kollidierte sie mit dem Sattelauflieger eines Sattelzugs. Nach diesem Zusammenprall wurde der Seat zurück auf die linke Spur geschleudert. Die 44-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholvortest im Rahmen der Unfallaufnahme ergab bei der Seat-Fahrerin einen Wert von 1,54 Promille. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Gesamtsachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

