Mittelhessen: Gießen: Blitzeinbruch in Juwelier - Auto fährt durch Einkaufszentrum

Giessen (ots)

Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro und einen Schaden von etwa 40.000 Euro verursachten Einbrecher heute früh in einem Einkaufszentrum in der Straße Neustadt. Der Sicherheitsdienst informierte die Polizei über eine Alarmauslösung gegen 3.35 Uhr. Bei Eintreffen stellten die Beamten keine Personen, dafür aber einen Kleinwagen im Inneren des Einkaufszentrums fest. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhren Unbekannte mit einem VW Polo durch eine verschlossene Glastür des Zentrums. Im Inneren des Einkaufszentrums fuhren sie weiter zu einem Juwelier. Dort rammten sie mit dem Fahrzeug die Tür des Ladens auf und klauten diversen Schmuck aus den Auslagen. Sie ließen das Fahrzeug zurück, rannten mit ihrer Beute nach draußen und stiegen in einen schwarzen Kleinwagen. Dieser fuhr mit hohem Tempo über die Rodheimer Straße in unbekannte Richtung davon. Auf dem Weg zum Fluchtwagen bedrohte ein Einbrecher einen zufällig vor Ort befindlichen Zeugen mutmaßlich mit einer mitgeführten Schusswaffe. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der Zeuge blieb körperlich unverletzt. Die Spurensicherung sicherte vor Ort Spuren, den Polo stellten die Beamten sicher. Die Eigentumsverhältnisse des genutzten VW, an dem zuvor gestohlene Kennzeichen angebracht waren, sind Teil der laufenden Ermittlungen. Die Kennzeichen am Polo wurden zwischen gestern, 17 Uhr und der Zeit kurz vor dem Einbruch von einem geparkten Fahrzeug im Parkhaus in der Gottfried-Arnold-Straße 7 in Gießen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um mindestens drei Täter, wobei nicht auszuschließen ist, dass weitere Unterstützer an der Tat mitgewirkt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Hinweise zu den Tätern und dem Fluchtfahrzeug geben? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Vorfeld im Bereich des Parkhauses in der Gottfried-Arnold-Straße gemacht?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 oder in dringenden Fällen an den Polizeinotruf 110.

Pierre Gath, Pressesprecher

