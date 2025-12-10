Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz + Zeugin nach Unfallflucht gesucht +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Breidenbach: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Am Donnerstag (04.12.2025) kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Breidenbacher Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Zwischen 10:30 Uhr und 10:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen parkenden blauen BMW X3. Erste Ermittlungen erbrachten Hinweise, dass der Unfall durch ein hellgrünes oder türkisfarbenes Fahrzeug verursacht worden sein könnte. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Biedenkopf unter Tel.: 06461 92950 zu melden.

Marburg: Zeugin nach Unfallflucht gesucht

In der Untergasse in Marburg stieß am Dienstagnachmittag (09.12.2025) eine bislang unbekannte Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug beim Ausparken gegen einen schwarzen BMW. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin hinterließ eine Nachricht an dem beschädigten BMW. Das Kennzeichen der Unfallverursacherin beginnt mit MR-XX. Die Ermittler der Marburger Polizeistation bitten die Zeugin sowie alle weiteren Unfallzeugen sich telefonisch unter 06421 4060 bei der Polizei zu melden. Der Unfall ereignete sich zwischen 16:20 Uhr und 16:25 Uhr in Höhe des Bekleidungsgeschäfts C&A.

