Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Zeugen nach Unfall gesucht + Vapes gestohlen

Altenstadt- Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr am gestrigen Mittwoch (10.12.2025) bittet die Büdinger Polizei um Hinweise. Eine 40-Jährige war gegen 09:00 Uhr mit ihrem VW auf der Stammheimer Straße aus Richtung des Kreisverkehrs kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 7 hielt sie an einer Engstelle an. Ein entgegenkommender weißer Transporter oder SUV touchierte im Vorbeifahren ihren weißen Golf und beschädigte ihn an der Fahrerseite. Ohne sich um den 1.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Laut der Geschädigten müssten zwei Zeuginnen den Unfall mitbekommen haben. Die Polizei bittet nun diese Frauen sich zu melden. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480.

Glauburg-Stockheim - Vapes gestohlen

Während zwei Jugendliche Schmiere standen, machte sich ein Dritter an den Snackautomaten in der Bleichenbacher Straße zu schaffen. Er trat mehrfach gegen die Scheibe des Automaten, bis diese derart beschädigt war, dass der Jugendliche hineingreifen und die Vapes klauen konnte. Im Anschluss flüchtete das Trio. Das Diebesgut wird mit 250 Euro beziffert. Der Schaden am Automaten kann noch nicht beziffert werden. Die Drei wurden als 15 bis 20 Jahre alt beschrieben. Der Junge, der sich an dem Automaten zu schaffen machte, trug eine weiße Jacke und hatte seine dunklen Haare zum Zopf gebunden. Wer hat die Drei am Mittwochnachmittag (10.12.2025), zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, gesehen und kann Hinweise zu deren Identität geben? Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480 in Verbindung zu setzen.

