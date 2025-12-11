Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Discounter - Polizei bittet um Mithilfe + Einbrecher in Kita unterwegs + Mitsubishi überschlägt sich + VW Passat beschädigt - Verursacher flüchtet + Parkplatzrempler

Giessen (ots)

Amöneburg-Mardorf: Einbruch in Discounter - Polizei bittet um Mithilfe

Gestern Abend (10. Dezember) zwischen 19 Uhr und 19.20 Uhr brachen Unbekannte in einen Lebensmitteldiscounter in der Straße "Hinter der Linde" ein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich zwei Mittäter während des Einbruchs in dem Discounter aufhielten. Unterdessen liefen ihre Komplizen über ein angrenzendes Feld und näherten sich dem Markt über die Gebäuderückseite. Dort hebelten sie gewaltsam ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zu dem Sozialraum. Anschließend brachen sie die Bürotür auf und nahmen aus einem gewaltsam geöffneten Tresor Bargeld mit. Die genaue Summe des erbeuteten Geldes ist noch nicht bekannt. Die Einbruchschäden beziffert die Polizei mit etwa 3.000 Euro.

Der Polizei liegen folgende Beschreibungen der beiden Mittäter vor, die sich während der Tat in dem Discounter aufhielten. Einer der Männer wird zwischen 35 und 40 Jahren alt, circa 175 cm groß, mit schmaler Statur und dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er hatte eine schwarze Brille auf, Kopfhörer im Ohr und ein Handy in der Hand. Er trug eine blaue Jacke und eine Jeans. Der zweite Mann wird auf über 40 Jahre geschätzt und ist etwa 175 cm groß. Er hat eine kräftige Statur und einen Kinnbart. Er war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Laut Zeugenaussagen hatte er ein osteuropäisches Aussehen. Die Ermittler der Kripo in Marburg suchen nach Zeugen und fragen:

- Wer hat verdächtige Personen im Discounter beobachtet? Wer hat die beiden Männer gesehen, die den Beschreibungen entsprechen? - Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Kundenparkplatz aufgefallen? - Wer hat Personen im Bereich der angrenzenden Felder gesehen?

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Einbrecher in Kita unterwegs

Einbrecher drangen zwischen Dienstag (9. Dezember) 17.45 Uhr und Mittwoch (10. Dezember) 7.20 Uhr in einen Kindergarten in der Geschwister-Scholl-Straße ein. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt zu einem Büro. Sie durchsuchten Schränke nach Wertgegenständen und erbeuteten circa 100 Euro Bargeld. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf knapp 300 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

B62-Lahntal: Mitsubishi überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Rettungskräfte brachten gestern Abend (10. Dezember) einen schwer verletzten 21-Jährigen nach einem Unfall auf der Bundesstraße 62 bei Lahntal-Kernbach in ein Krankenhaus. Sein weißer Mitsubishi erlitt dabei einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der 21-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein war gegen 22.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße aus Richtung Sterzhausen kommend in Richtung Buchenau unterwegs. Kurz hinter der Abfahrt nach Kernbach verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Mitsubishi und kam schließlich im angrenzenden Feld zum Stehen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 5.200 Euro.

Wetter: VW Passat beschädigt - Verursacher flüchtet

Einen Blechschaden von knapp 7.000 Euro an einem schwarzen VW Passat verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Sonntagabend (7. Dezember) 18 Uhr und Montagabend (8. Dezember) 22 Uhr. Der Passat parkte am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Obertor" in Höhe der Hausnummer 6 in Richtung Innenstadt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der unbekannte Fahrer auf der Straße aus Richtung Weinstraße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war und beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des VW beschädigte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei in Marburg sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten die Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu informieren.

Biedenkopf: Parkplatzrempler - Zeugen gesucht

Ein grauer Opel Corsa parkte am Dienstag (9. Dezember) zwischen 10 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße "Auf der Breitenwiese" Hausnummer 28. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Opel mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken an der linken hinteren Fahrzeugseite. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

