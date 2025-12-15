Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brachialer Einbruchsversuch in Tankstelle: Trio kam und flüchtete mit dunklem Audi

Hanau (ots)

(lei) Mit brachialer Gewalt haben drei vermummte Personen in der Nacht zum heutigen Montag versucht, in eine Tankstelle in der Westerburgstraße einzubrechen. Die mit Sturmhauben maskierten Unbekannten waren gegen 0.45 Uhr mit einem dunklen Audi mit Hanauer Kennzeichen am Seiteneingang des Gebäudes vorgefahren und hatten nach dem Aussteigen mit schwerem Werkzeug die Tür aufgehebelt. Eine Zeugin beobachtete den Vorgang und wählte den Notruf. Im Inneren beschädigten die Täter noch eine weitere Tür und auch elektronische Geräte, ehe sie - vermutlich aufgrund der ausgelösten Nebelanlage - in dem Auto die Flucht in Richtung Hanauer Hauptbahnhof ergriffen.

Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Keine weiteren Ansätze erbrachte die zwischenzeitlich initiierte Fahndung, die mit mehreren Streifen aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 abgeben können.

