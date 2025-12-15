PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Umgehende Festnahme eines 24-Jährigen nach Betrugsversuch am Telefon

Hanau (ots)

(lei) Dem gesunden Misstrauen eines Rentnerpaars war es zu verdanken, dass es sich selbst am Freitagnachmittag nach einem Betrugsversuch am Telefon vor finanziellem Schaden bewahren konnte und der Polizei gleichzeitig die Festnahme eines Tatverdächtigen gelang. Die Seniorin und der Senior aus Klein-Auheim waren zuvor bei einem Anruf mit einer bekannten Masche unter Druck gesetzt worden. Ein ganz offensichtlich falscher Polizeibeamter forderte sie dazu auf, Wertgegenstände in fünfstelliger Höhe zur Abholung bereitzuhalten und diese in ein Behältnis vor die Haustür zu stellen. Die sofort eingeleiteten Maßnahmen der Polizei in Hanau führten kurz darauf zur Festnahme eines 24-jährigen Mannes, der an der Haustür der Opfer erschienen war und gerade das Behältnis an sich genommen hatte. Er musste unter anderem für erkennungsdienstliche Maßnahmen vorübergehend mit zur Dienststelle.

Im Zusammenhang mit der Tat warnen die Beamtinnen und Beamten erneut zur Vorsicht und geben zum Schutz vor Betrügern folgende Hinweise:

   - Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen am 
     Telefon eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Meist 
     wird angegeben, ein Bekannter oder Verwandter habe einen 
     Verkehrsunfall mit einem Todesopfer verursacht und nun müsse man
     zu dessen Freilassung eine Kaution bezahlen. Oder etwa eine 
     Einbrecherbande sei festgenommen worden, wobei die Angerufenen 
     nun die nächsten Opfer seien und man sein Geld in Sicherheit 
     bringen müsse.
   - Nehmen Sie sich Zeit, die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein
     gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine 
     Unhöflichkeit.
   - Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände 
     bitten!
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie 
     grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. 
     Legen Sie stattdessen einfach auf!
   - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie 
     über den Notruf 110 die Polizei.
   - Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten 
     Familienangehörige sie auf die Gefahren solcher Telefonate 
     aufmerksam machen.
   - Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie beim 
     Polizeipräsidium Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 
     oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 06:28

    POL-OF: Wohnhausbrand: Ein verletzter Bewohner und 50.000 Euro Schaden

    Hanau (ots) - (lei) Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der Theodor-Fontane-Straße ist am Freitagnachmittag ein Bewohner verletzt worden. Zu dem Feuer, das aus noch unbekannter Ursache in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen war, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 17.35 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte traten die Flammen bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren