Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnhausbrand: Ein verletzter Bewohner und 50.000 Euro Schaden

Hanau (ots)

(lei) Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der Theodor-Fontane-Straße ist am Freitagnachmittag ein Bewohner verletzt worden. Zu dem Feuer, das aus noch unbekannter Ursache in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen war, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 17.35 Uhr alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte traten die Flammen bereits aus einem Fenster nach außen und eine dunkle Rauchsäule stieg in der Folge in den Abendhimmel auf. Die Brandbekämpfer hatten das Feuer wenig später unter Kontrolle und kurz darauf abgelöscht. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich zuvor selbst noch ins Freie begeben, darunter ein 68-Jähriger, der mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam.

Die Wohnung im Erdgeschoss ist bis auf weiteres unbewohnbar und auch die Fassade sowie ein Balkon über dem Fenster wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach vorläufigen Schätzungen dürfte sich der entstandene Schaden auf geschätzte 50.000 Euro belaufen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben nun die Aufgabe, den Grund des Feuers zu ermitteln.

