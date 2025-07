Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl und Sachbeschädigung in Hoppstädten-Weiersbach

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

In der Nacht von Samstag, den 05.07.2025 zum Sonntag, den 06.07.2025, kommt es Nahe des Flugplatzes in Hoppstädten-Weiersbach zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung an einem Fahrrad, welches von einem Besucher des Fischerfestes im dortigen Bereich abgestellt wurde. Am festgebundenen Fahrrad wurden einige Teile beschädigt, andere komplett entwendet. Durch die Tat entsteht ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes.

