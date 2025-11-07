PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Flucht vor Polizei endet mit Festnahme

Bad Schwalbach (ots)

Idstein, Raunheim,

Freitag, 07.11.2025, 12:50 Uhr

(ro) Drei junge Männer hatten am Freitagmittag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, nachdem sie Mobiltelefone aus einem Geschäft in Idstein entwendet hatten. Die sich anschließende Verfolgungsfahrt nahm ihren Anfang im Bereich Idstein, führte über die Bundesautobahnen 3 und 67 und endete mit der Festnahme der Flüchtigen in Raunheim.

Gegen etwa 12:50 Uhr sollen die drei den Laden in Idstein betreten, mehrere Mobiltelefone an sich gerissen und sich in einem Audi aus dem Staub gemacht haben. In der Folge flüchteten sie über die Autobahn und missachteten während der Fahrt mehrfach die Geschwindigkeitsbeschränkung sowie weitere Verkehrsregeln. Um weitere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, brachen die entsandten Streifen die Verfolgungsfahrt ab. Die flüchtigen Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren verunfallten in Raunheim, wo sie im weiteren Verlauf in der Nähe des Unfallwagens von Polizeikräften angetroffen und festgenommen werden konnten. Sowohl das Fahrzeug als auch die im Inneren aufgefundenen Handys wurden sichergestellt. Anschließend brachten Polizisten das Trio zur Polizei in Taunusstein. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Festgenommenen vor Ort entlassen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell