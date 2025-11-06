PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Container +++ Verfassungsfeindliche Farbschmierereien

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Container,

Idstein, Black und Deckerstraße, Freitag, 31.10.25, 12 Uhr bis Montag, 03.11.25

(sj) Diebe machten sich zwischen Freitagmittag und Montag an einem Container in Idstein zu schaffen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem Container in der Black und Deckerstraße und entnahmen aus diesem diverse Autoteile.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 9394-0 entgegen.

2. Verfassungsfeindliche Farbschmierereien, Taunusstein, Bernsbacher Straße, Feststellzeitpunkt: Mittwoch, 05.11.25, 22.45 Uhr

(sj) Am späten Mittwochabend wurden in Taunusstein verfassungsfeindliche Farbschmierereien festgestellt. Unbekannte hatten Bushaltestellen und Verkehrszeichen in der Bernsbacher Straße mit Farbe bemalt und diverse verfassungsfeindliche Kennzeichnungen angebracht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 7078-0 in Verbindung zu setzen.

