PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Überregionale Einbrecherbande ermittelt - sieben Tatverdächtige, über 80 Taten aufgeklärt

Bad Schwalbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

(kq) Rund um eine überregional agierende Tätergruppierung ist es innerhalb der vergangenen Monate im Zusammenhang mit Wohnungseinbruchsdiebstählen zu Festnahmen gekommen. Nach intensiver Ermittlungsarbeit gelang es Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus mit Unterstützung weiterer Organisationseinheiten der Polizei, eine überregional agierende Tätergruppierung aus dem Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls zu identifizieren. Den sieben Tatverdächtigen werden über 80 Wohnungseinbrüche im Zeitraum November 2024 bis Juli 2025 zur Last gelegt. Tatorte lagen schwerpunktmäßig in Westhessen, darüber hinaus in Bayern und Rheinland-Pfalz. Intensive Ermittlungen führten schließlich auf die Spur von drei Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um einen 51-jährigen sowie einen 22-jährigen italienischen Staatsangehörigen und einen 25-jährigen albanischen Staatsangehörigen. Bereits im Februar 2025 nahmen Einsatzkräfte der Polizei die drei Männer in Offenbach fest. Diese wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Eine rechtskräftige Verurteilung erfolgte im Oktober 2025. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu vier weiteren Tatverdächtigen mit albanischer Staatsangehörigkeit aus Frankfurt. Durchgeführte Durchsuchungen führten zu zwei Festnahmen und dem Auffinden von Diebesgut sowie Tatwerkzeug. Die beiden 27- und 24-jährigen Festgenommenen befinden sich seither wie auch schon deren mutmaßliche Komplizen in Untersuchungshaft. Gegen zwei noch flüchtige Verdächtige besteht ein Haftbefehl. Insgesamt konnten den sieben Tätern in unterschiedlicher Zusammensetzung über 80 Taten aus dem Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl zugeordnet werden. Zudem wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßiger Hehlerei eingeleitet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell