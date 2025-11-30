PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht in Worms-Weinsheim

Worms (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr im Zeitraum von Samstag, den 29.11.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, den 30.11.2025, 00:15 Uhr die Weinbergstraße in Worms-Weinsheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Personenkraftwagen, welcher hierdurch wiederum an einen weiteren geparkten Transporter gestoßen wurde. An beiden geparkten Fahrzeugen ist ein Sachschaden entstanden. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Maßnahmen eines Unfallbeteiligten zu treffen.

Anhand eines aufgefundenen Fahrzeugteils konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Personenkraftwagen des Herstellers BMW (3er-Reihe)gehandelt hat.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Worms zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

