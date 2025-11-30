PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Aufmerksame Zeugin meldet betrunkenen Fahrzeugführer

Worms (ots)

Am 30.11.2025 gegen 01:35 Uhr meldet eine aufmerksame Zeugin einen betrunkenen Fahrzeugführer in der Pfalzgrafenstraße in der Wormser Innenstadt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten kann das gemeldete Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ist stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,93 Promille. Der Fahrer wird auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Sein Führerschein wird sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

