Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsätze nach Ladendiebstählen im Stadtgebiet Rostock

Rostock (ots)

Am Freitag, dem 04.07.2025, kam es in Rostock gleich zu mehreren Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit einem stark alkoholisierten Mann. Gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei über einen Diebstahl in einer Tankstelle in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt informiert. Ein 22-jähriger Mann, gegen den bereits ein Hausverbot vorlag, betrat trotz dessen die Verkaufsräume und entwendete eine Flasche Wein. Das aufmerksame Personal konnte den deutschen Mann daran hindern, die Flasche weiter mitzuführen. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin zu Fuß, konnte jedoch kurze Zeit später im Nahbereich durch eine Streife der Rostocker Polizei gestellt werden. Dabei zeigte sich der Mann gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,2 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zunächst entlassen.

Nur wenige Stunden später, gegen 19:15 Uhr, fiel derselbe Mann erneut am Doberaner Platz in einem Schnellrestaurant auf. Dort belästigte er Gäste und störte den Betriebsablauf erheblich. Da er weiterhin stark alkoholisiert war und zudem Anzeichen auf den Konsum weiterer Rauschmittel zeigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Nacht verbrachte der 22-Jährige in polizeilicher Obhut.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am darauffolgenden Sonnabend, 05.07.2025, in einem Lebensmittelfachmarkt im Stadtteil Schmarl. Ein 35-jähriger Deutscher versuchte, mehrere Artikel in seiner mitgeführten Tasche aus dem Markt zu bringen, ohne diese zu bezahlen. Als ein 27-jähriger Mitarbeiter ihn daraufhin ins Büro führen wollte, versuchte der Tatverdächtige zu fliehen. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf ein Kunde beherzt eingriff und gemeinsam mit dem Mitarbeiter den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Der Stehlschaden wird auf rund 18 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

