Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in der Friedrichstraße - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Schwerin (ots)

In der Nacht zum Sonntag (06.07.2025) kam es gegen 00:30 Uhr in der Friedrichstraße in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Pinneberg verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann im Rahmen der Auseinandersetzung von mehreren bislang unbekannten Personen attackiert worden und erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sollen insbesondere die Hintergründe der Tat und die Identitäten der Tatverdächtigen geklärt werden. Nach derzeitigen Informationen wird gegen fünf bislang unbekannte Personen ermittelt, die gemeinschaftlich gegen den 27-jährigen Deutschen vorgegangen sein sollen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de an die Polizei in Schwerin zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell