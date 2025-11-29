POL-PDWO: Metalldiebstahl auf Friedhofsgelände - Zeugenaufruf
Eisenberg (Pfalz) (ots)
Zwischen Donnerstag, den 27.11.2025, 17:00 Uhr und Freitag, den 28.11.2025, 08:30 Uhr, haben Unbekannte auf dem Friedhof in Eisenberg diversen Grabschmuck entwendet. Hierbei wurde gezielt nach Gegenständen aus Kupfer und Messing gesucht. Die Schadenssumme kann aktuell nur abgeschätzt werden und bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU
