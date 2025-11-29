PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Metalldiebstahl auf Friedhofsgelände - Zeugenaufruf

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Zwischen Donnerstag, den 27.11.2025, 17:00 Uhr und Freitag, den 28.11.2025, 08:30 Uhr, haben Unbekannte auf dem Friedhof in Eisenberg diversen Grabschmuck entwendet. Hierbei wurde gezielt nach Gegenständen aus Kupfer und Messing gesucht. Die Schadenssumme kann aktuell nur abgeschätzt werden und bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

  • 28.11.2025 – 11:06

    POL-PDWO: Göllheim - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Göllheim (ots) - Am Mittwoch, im Zeitraum von ca. 09.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr, wurde in der Friedhofstraße in Göllheim, Höhe Hausnummer 14, ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw, Opel / Corsa, beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein vorbeifahrender Pkw das geparkte Fahrzeug und beschädigte dabei die Heckrückleuchte auf der ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:50

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfallflucht ein Zettel am Fahrzeug ist unzureichend

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Mittwoch, im Zeitraum von 07.30-16.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der KV Donnersbergkreis in Kirchheimbolanden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Das Fahrzeug einer 25-Jährigen war hierbei ordnungsgemäß in einer ausgewiesenen Parktasche abgestellt. Beim Ein- bzw. Ausparken touchierte ein 70-Jähriger ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:42

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Personenkontrolle führt zu mehreren Verstößen

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Montag wurde im Rahmen einer Spielothekenkontrolle ein 37-Jähriger Mann überprüft, der zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien machte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass er mit einem Pkw vor Ort gefahren war, an dem die angebrachten Kennzeichen entstempelt waren und der Mann nicht im Besitz einer ...

    mehr
