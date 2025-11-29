PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Einfamilienhauses in Hamm am Rhein

Worms (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025, gegen 18:00 Uhr geriet die Terrasse eines Einfamilienhauses in Hamm am Rhein aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff von dort auf den Dachstuhl über, bis dieses durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die drei Hausbewohner konnten sich leichtverletzt in Sicherheit bringen. Die ebenfalls im Haus befindlichen Hunde und die Katze der Familie blieben unverletzt.

Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit unklar.

Neben Polizei- und Rettungskräften, befanden sich noch die freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Eich im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

