POL-OF: Attacke mit Pfefferspray: Jugendliche auf E-Scooter verletzten 42-Jährigen
Langen (ots)
(lei) Unverständnis herrschte nach einer Pfefferspray-Attacke am Sonntagmorgen nicht nur bei einem angegriffenen 42-Jährigen, sondern auch bei der Polizei, die den Vorfall im Leukertsweg aufgenommen hat. Zugetragen hat er sich kurz vor 8 Uhr in Höhe der Hausnummer 43. Dort war der Mann auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, als zwei Jugendliche auf einem E-Scooter vorbeifuhren und einer ihm aus nächster Nähe unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Mit den Worten: "Ich habe ihn getroffen" fuhren die beiden etwa 16 Jahre alten Angreifer anschließend auf dem E-Scooter und lachten. Der 42-Jährige erlitt eine Augenreizung und Schwellungen; er musste von einer hinzugezogenen RTW-Besatzung versorgt werden. Weitere Hinweise auf die beiden Flüchtigen nimmt die Polizeistation Langen entgegen (06103 9030-0).
