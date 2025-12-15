Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Attacke mit Pfefferspray: Jugendliche auf E-Scooter verletzten 42-Jährigen

Langen (ots)

(lei) Unverständnis herrschte nach einer Pfefferspray-Attacke am Sonntagmorgen nicht nur bei einem angegriffenen 42-Jährigen, sondern auch bei der Polizei, die den Vorfall im Leukertsweg aufgenommen hat. Zugetragen hat er sich kurz vor 8 Uhr in Höhe der Hausnummer 43. Dort war der Mann auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, als zwei Jugendliche auf einem E-Scooter vorbeifuhren und einer ihm aus nächster Nähe unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Mit den Worten: "Ich habe ihn getroffen" fuhren die beiden etwa 16 Jahre alten Angreifer anschließend auf dem E-Scooter und lachten. Der 42-Jährige erlitt eine Augenreizung und Schwellungen; er musste von einer hinzugezogenen RTW-Besatzung versorgt werden. Weitere Hinweise auf die beiden Flüchtigen nimmt die Polizeistation Langen entgegen (06103 9030-0).

