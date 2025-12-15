PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Attacke mit Pfefferspray: Jugendliche auf E-Scooter verletzten 42-Jährigen

Langen (ots)

(lei) Unverständnis herrschte nach einer Pfefferspray-Attacke am Sonntagmorgen nicht nur bei einem angegriffenen 42-Jährigen, sondern auch bei der Polizei, die den Vorfall im Leukertsweg aufgenommen hat. Zugetragen hat er sich kurz vor 8 Uhr in Höhe der Hausnummer 43. Dort war der Mann auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, als zwei Jugendliche auf einem E-Scooter vorbeifuhren und einer ihm aus nächster Nähe unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Mit den Worten: "Ich habe ihn getroffen" fuhren die beiden etwa 16 Jahre alten Angreifer anschließend auf dem E-Scooter und lachten. Der 42-Jährige erlitt eine Augenreizung und Schwellungen; er musste von einer hinzugezogenen RTW-Besatzung versorgt werden. Weitere Hinweise auf die beiden Flüchtigen nimmt die Polizeistation Langen entgegen (06103 9030-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 06:41

    POL-OF: Umgehende Festnahme eines 24-Jährigen nach Betrugsversuch am Telefon

    Hanau (ots) - (lei) Dem gesunden Misstrauen eines Rentnerpaars war es zu verdanken, dass es sich selbst am Freitagnachmittag nach einem Betrugsversuch am Telefon vor finanziellem Schaden bewahren konnte und der Polizei gleichzeitig die Festnahme eines Tatverdächtigen gelang. Die Seniorin und der Senior aus Klein-Auheim waren zuvor bei einem Anruf mit einer bekannten ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 06:28

    POL-OF: Wohnhausbrand: Ein verletzter Bewohner und 50.000 Euro Schaden

    Hanau (ots) - (lei) Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der Theodor-Fontane-Straße ist am Freitagnachmittag ein Bewohner verletzt worden. Zu dem Feuer, das aus noch unbekannter Ursache in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen war, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 17.35 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte traten die Flammen bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren