Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch festgenommen; Fahrzeugteile ausgebaut: Polizei sucht nach Zeugen; Schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Auseinandersetzung und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch festgenommen - Offenbach

(me) Verdacht des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aus gewerblichem Raum: So lautet unter anderem der Vorwurf gegen die beiden 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll das Duo zusammen mit zwei bislang unbekannten Tätern am frühen Montagmorgen versucht haben, in einen Kiosk einzubrechen. Kurz nach 4 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis über einen aktuellen Einbruch in ein kleines Geschäft in der Schäferstraße (20er-Hausnummern). Die herbeigeeilten Polizeibeamten konnten zunächst nur die, im Zuge des versuchten gewaltsamen Einstiegs, in Mitleidenschaft gezogene Eingangstür feststellen. Doch nur wenige Minuten später nahmen die Ordnungshüter im Rahmen der Fahndung zwei der vier mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Die beiden Minderjährigen mussten die Beamten mit auf das Revier begleiten. Nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Teenager, mit mahnenden Worten an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

2. Augenscheinlich falscher Bankmitarbeiter unterwegs - Offenbach

(me) Etwa 1,80 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt, dunkle und kurze Haare, dunkel gekleidet: So liest sich die Beschreibung eines Mannes, der sich am Samstag gegenüber einem Senior als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Gegen 11 Uhr klingelte der mutmaßliche Betrüger an der Wohnung des aus Offenbach stammenden Mannes in der Lilistraße (50er-Hausnummern) und berichtete über einen neuen Service des Kreditinstituts. Angeblich würde die Bank seit neustem Geld für ihre Kunden abheben und dieses nach Hause liefern. Hierzu müsse er lediglich die Bankkarte einsehen. Der ältere Herr kam dem Angebot nach und überreichte kurzzeitig die Geldkarte. Erst im Verlauf des Tages wurde ihm bewusst, dass er offenbar einer Betrugsmasche aufgesessen war. Ob der Ganove die so erhaltenen Daten missbräuchlich benutzte, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Streit endete mit dem Einsatz von Pfefferspray - Offenbach

(me) Samstagnacht, gegen 23 Uhr, gerieten offenbar zwei Fahrgäste der Buslinie 101 aus bisher unbekannten Gründen in Streit. Dieser artete darin aus, dass ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann Pfefferspray gegen einen männlichen und weiblichen Insassen des Busses einsetzte, welche die Auseinandersetzung schlichten wollten. Die beiden wurden durch den Einsatz der Substanz leichtverletzt. An einer Bushaltestelle auf der Waldstraße (300er-Hausnummern) soll der Übeltäter mit dunkler Kleidung ausgestiegen und davongerannt sein. Hinweisgeber melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Offenbach (069 8098-5100).

4. Schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Auseinandersetzung - Neu-Isenburg

(me) Am frühen Sonntagmorgen gelang es Polizeibeamten aus Neu-Isenburg, nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich acht Beteiligten, zügig zwei Männer im Alter von 18 und 47 Jahren vorläufig festzunehmen. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Gruppierungen gegen 1.30 Uhr aus bisher unbekannten Gründen auf einem Parkplatz an der Schleußnerstraße (100er-Hausnummern) aneinandergeraten. Neben Schlägen und Tritten sei eine Person durch einen scharfen Gegenstand im Gesicht verletzt worden - auf eine andere Person wurde vermutlich mit Pfefferspray gesprüht, diese allerdings verfehlt. Hinzugerufene Ordnungshüter konnten zwei der vier Aggressoren im Rahmen der Fahndung zeitnah vorläufig festnehmen. Einer der beiden bislang unbekannten geflüchteten Täter soll eine Glatze haben. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation unter der Rufnummer 06102 2902-0.

5. Einbrecher kamen über das Küchenfenster - Dietzenbach

(cb) Über ein aufgehebeltes Küchenfenster gelangten Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung in der Hofheimer Straße (20er-Hausnummern) und richteten hierbei einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Die Langfinger nutzen am Freitag, zwischen 18 Uhr und 19.15 Uhr, die Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit Schmuck, Bargeld und mehreren technischen Geräten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

6. Fahrzeugteile ausgebaut: Polizei sucht nach Zeugen - Dreieich

(me) Langfinger hatten es in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9 Uhr, offenbar auf diverse Fahrzeugteile eines Mercedes Sprinters abgesehen. Der blaue Kastenwagen stand zu diesem Zeitpunkt geparkt in der Straße "Am Heckenborn" (110er-Hausnummern). Neben den beiden Rücklichtern im Außenbereich, gelang es den Dieben durch das augenscheinlich "fachmännische" Entfernen einer Seitenscheibe in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen, um dort den Tacho zu demontieren. Mit den Fahrzeugteilen im Wert von etwa 1.500 Euro machten sie sich hiernach auf und davon. Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über die Hotline 069 8098-1234 entgegen.

7. Zeugensuche nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr - Dreieich

(me) Das Zusammentreffen von zwei Verkehrsteilnehmern am Sonntagmittag endete mit der Einleitung von jeweils einem Ermittlungsverfahren gegen die beiden. Ein 30-Jähriger habe sich gegen 14.10 Uhr derart ungünstig mit seinem Wagen auf die Oisterwijker Straße (30er-Hausnummern) gestellt, dass für eine Wagenlenkerin und ihren 36-jährigen Beifahrer offenbar ein Weiterfahren nicht mehr möglich war. Dies erzürnte scheinbar den Mitfahrer dermaßen, dass dieser mit einem länglichen Metallgegenstand aus dem Auto ausgestiegen und dem "Blockierer" damit gedroht haben soll. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung beziehungsweise wegen des Verdachts der Bedrohung. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

8. Gegen Grundstücksmauer gefahren und dann abgehauen - Seligenstadt

(cb) Bei einer Verkehrsunfallflucht in der Elisabethenstraße (einstellige Hausnummern) verursachte ein unbekannter Unfallverursacher an der dortigen Grundstücksmauer einen Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Ohne seinen Pflichten nachzukommen entfernte sich dieser von der Unfallstelle, nachdem er zwischen Dienstag (9. Dezember), 21 Uhr und Mittwoch (11.Dezember), 10.30 Uhr, gegen die Mauer fuhr. Die Beamten der Polizeistation in Seligenstadt bitten unter der Rufnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

9. Fahrzeug geriet in Gegenverkehr: Zeugen gesucht - Mainhausen

(cb) Die Ermittler in Seligenstadt suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, kurz vor 19 Uhr im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3065/ Landesstraße 3210 in Zellhausen ereignete. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein bis dato unbekannter Unfallverursacher mit seinem Kleinwagen auf der Landesstraße 3210 in Richtung Zellhausen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeuglenker die Kontrolle über den Mini und kam im Kurvenbereich von seiner Fahrspur ab. In der Folge stieß er mit einem auf der Gegenfahrbahn langsam fahrenden 1'er BMW zusammen und beschädigte diesen über die komplette Fahrerseite. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Mini-Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06182 8930-0 an die Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 15.12.2025, Pressestelle, Offenbach, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell