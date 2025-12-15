Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme: 22-Jähriger wegen Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung in Untersuchungshaft

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Polizeibeamte haben in der Nacht zu Sonntag einen 22-Jährigen festgenommen und gegen ihn eine Strafanzeige gefertigt, bei der ihm Bedrohung und Körperverletzung zur Last gelegt werden. Ausgangspunkt der Ermittlungen gegen den jungen Mann waren mehrere Notrufe, die bei den Beamten gegen 0.25 Uhr eingingen und in denen unter anderem von einem Streit zwischen dem 22-Jährigen und einer jungen, schreienden Frau berichtet wurde.

Wie sich später herausstellte, kannten sich die beiden offenbar. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige die 17-Jährige zuvor geschlagen haben. Als zwei Männer im Alter von 21 und 46 Jahren darauf aufmerksam wurden und zur Hilfe eilten, soll der 22-Jährige einen von ihnen ebenfalls attackiert und mit einem Messer bedroht haben. Hinzugeeilte Polizisten stellten den 22-Jährigen noch am Tatort und nahmen ihn unter anderem für eine Blutentnahme mit auf die Polizeiwache.

Am Geschehensort fanden die Beamten auch das Messer und stellten dieses sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurde der wohnsitzlose 22-Jährige am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen ihn an, sodass er nun in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt.

Wer ebenfalls Angaben zu dem Vorfall machen kann, ist aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-120 beim Hanauer Polizeirevier zu melden.

