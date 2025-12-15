Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sattelzug kippte bei Entladen von Schotter um

Ronneburg (ots)

(lei) Glück im Unglück hatte ein LKW-Fahrer am Montagmittag am Fuße der Ronneburg. Dort wollte der 61-Jährige gegen 12.30 Uhr Schotter abladen, der zur Instandsetzung einer durch Witterung und Nutzung beschädigten Zufahrt zu dem historischen Gebäude vorgesehen war. Während des Entladevorgangs verlor der Sattelzug offenbar an Stabilität, sodass das tonnenschwere Fahrzeug in der Folge umkippte und auf die linke Seite fiel.

Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Dass es auch anders hätze ausgehen können, zeigt jedoch die Tatsache, dass der Hydraulik-Teleskopzylinder der Kippmulde das Führerhaus durchstieß und bis zum Fahrersitz vordrang. Zur Bergung und Wiederaufrichtung des Lastwagens, an dem ein Schaden in sechsstelliger Höhe vermutet wird, musste ein spezialisiertes Unternehmen hinzugezogen werden.

