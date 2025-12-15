POL-OF: Sattelzug kippte bei Entladen von Schotter um
Ronneburg (ots)
(lei) Glück im Unglück hatte ein LKW-Fahrer am Montagmittag am Fuße der Ronneburg. Dort wollte der 61-Jährige gegen 12.30 Uhr Schotter abladen, der zur Instandsetzung einer durch Witterung und Nutzung beschädigten Zufahrt zu dem historischen Gebäude vorgesehen war. Während des Entladevorgangs verlor der Sattelzug offenbar an Stabilität, sodass das tonnenschwere Fahrzeug in der Folge umkippte und auf die linke Seite fiel.
Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Dass es auch anders hätze ausgehen können, zeigt jedoch die Tatsache, dass der Hydraulik-Teleskopzylinder der Kippmulde das Führerhaus durchstieß und bis zum Fahrersitz vordrang. Zur Bergung und Wiederaufrichtung des Lastwagens, an dem ein Schaden in sechsstelliger Höhe vermutet wird, musste ein spezialisiertes Unternehmen hinzugezogen werden.
Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell