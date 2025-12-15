Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Alles an Deck!"- Seniorenprävention mal anders

Hanau (ots)

(cb) Auf Einladung des Hanauer Seniorenbüros und organisiert durch den Sicherheitsberater für Senioren, Dieter Loges, nahmen auch die Schutzmänner vor Ort aus Hanau, Polizeihauptkommissar Kai Uwe Strauß und Polizeioberkommissar Volker Rostig an der diesjährigen Senioren-Weihnachtsschifffahrt der Stadt Hanau teil. Die "Kreuzfahrt" fand jeweils am 9. Dezember sowie am 10.Dezember statt. Das Schiff fuhr von Hanau nach Seligenstadt und zurück.

Am ersten Tag folgten etwa 200 Senioren der Einladung und bestiegen bei sonnigem, mildem Wetter gemeinsam mit dem Schutzmann vor Ort, Herrn Strauß, sowie Herrn Dieter Loges das Schiff an der Anlegestelle "Schloss Phillipsruhe" in Hanau. Neben Kaffee und Kuchen bot sich reichlich Gelegenheit mit interessierten Senioren ins Gespräch zu kommen und Informationsmaterial zum Thema "Sicher im Alter" auszuhändigen. Auch die Hinweise und das Informationsmaterial zu den Themen Gefahren an der Haustür, am Telefon, im Internet und unterwegs, sowie zum neuen Polizei-Dienstausweis wurden interessiert und dankbar von den Rentnern entgegengenommen.

Am Folgetag bestiegen etwa einhundert Senioren aus den Hanauer Stadtteilen Steinheim, Klein- und Großauheim den Dampfer. Diesmal begleitete Polizeioberkommissar Volker Rostig, der für diese Stadtteile zuständige Schutzmann vor Ort gemeinsam mit dem Sicherheitsberater für Senioren die Schifffahrt. Über deren Anwesenheit waren auch diesmal die Mitreisenden erfreut und suchten den Kontakt zu ihnen um Informationen und Broschüren über die verschiedenen Themenfelder zu erhalten.

An beiden Tagen konnten in angenehmer Umgebung Kontakte geknüpft werden und die Gespräche führten zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der teilnehmenden Senioren.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Fotos beigefügt (Quelle: PP Südosthessen)

