Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße/ Mann entwendet Bargeld

Coesfeld (ots)

Bargeld hat ein Unbekannter am Freitag (12.12.25) von zwei Mitarbeiterinnen eines Schuhhauses an der Marktstraße entwendet. Gegen 11.25 Uhr betrat dieser das Geschäft und begab sich in den Aufenthaltsraum, wo sich die Geldbörsen der Frauen befanden. Der Täter flüchtete durch die Hintertür.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - rund 1,85 Meter
   - 45 bis 50 Jahre
   - schütteres dunkles Haar
   - normale Statur
   - Fünf-Tage-Bart
   - bekleidet mit blauer Steppjacke

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

