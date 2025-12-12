Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Glindkamp

Einbrecher flüchten

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Abend (11.12.2025), gegen 20.00 Uhr, nahm eine Seniorin verdächtige Geräusche aus Richtung der Eingangstür wahr. Daraufhin schaute sie durch ein Fenster und erblickte fünf Jugendliche, die sich an ihrer Hauseingangstür zu schaffen machten. Als die Tatverdächtigen sie bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Krummer Timpen. Anschließend nahm die Seniorin noch das Wegfahren von Autos wahr. Aufgrund der Dunkelheit können die Tatverdächtigen nur als augenscheinlich fünf Jugendliche beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

