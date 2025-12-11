PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Coesfeld
Falscher Bankmitarbeiter festgenommen

Coesfeld (ots)

Die Leitstelle der Polizei Coesfeld erhielt am Montag (08.12.25) gegen 11 Uhr den Hinweis auf die unberechtigte Benutzung einer EC-Karte in Billerbeck. Zuvor war es zu einem Telefonbetrug gekommen, bei dem sich die Täter als Bankmitarbeiter ausgegeben hatten. Im Zuge dessen erbeuteten diese die Bankkarte mit Pin bei einem Ehepaar in Billerbeck.

Auf dem Weg zum Einsatzort stellten die eingesetzten Beamten ein Auto mit überörtlichen Kennzeichen fest. In diesem saßen zwei Männer, deren Aussehen auf die Täterbeschreibung passte. Bei der Kontrolle auf einem Parkplatz der Friedrich-Ebert-Straße in Coesfeld flüchtete einer der Tatverdächtigen zu Fuß. Ein 24-jähriger Türke, wohnhaft in Köln, konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden.

In dem Auto befand sich das zuvor am Automaten abgehobene Bargeld, das die Polizei sicherstellte.

Auch der zweite Tatverdächtige konnte aufgrund der Videoaufzeichnungen der Bank ermittelt werden. Hier handelt es sich um einen 28-jährigen Deutschen aus Köln. Der 24-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät:

   - Wenn Sie keinen Termin mit einem Bankmitarbeiter haben, lassen 
     Sie niemanden in Ihr Haus
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch die 
     Drohung mit einem finanziellen Nachteil
   - Geben Sie niemals - weder telefonisch noch per E-Mail - ihre 
     Zugangsdaten zum Onlinebanking oder eine TAN-Nummer weiter
   - Geben Sie keine Informationen zu Ihren wirtschaftlichen 
     Verhältnissen oder ihren persönlichen Daten heraus
   - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, 
     sondern nur über Nummern, die Sie sich selbst herausgesucht 
     haben
   - Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Im Zweifel wenden 
     Sie sich an den Polizeinotruf 110 oder rufen Sie bei ihrem 
     Geldinstitut an
   - Finden Sie eine Vertrauensperson, mit der Sie jederzeit über 
     Geld sprechen können
   - Reden Sie vor Geldtransaktionen mit Ihrer Vertrauensperson
   - Machen Sie Ihre Angehörigen und Bekannte auf diese 
     Kriminalitätsform aufmerksam

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

