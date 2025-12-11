POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Schwarzer Opel Astra GTC beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Marktkauf-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch (10.12.25) einen schwarzen Opel Astra GTC beschädigt. Geschehen ist das zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
