POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße/ Weißer Volvo beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis an der Daruper Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch (10.12.25) einen weißen Volvo V60 beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.40 Uhr und 8.50 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
