Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße/ Weißer Volvo beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis an der Daruper Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch (10.12.25) einen weißen Volvo V60 beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.40 Uhr und 8.50 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

