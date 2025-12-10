POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße/ Weißer Volvo beschädigt

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 09.12.2026, in der Zeit von 07.15 Uhr bis 15.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Haferlandweg in Havixbeck ein. Hierzu schlugen sie ein rückwärtig gelegenes Fenster ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei Coesfeld unter ...

