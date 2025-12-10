Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 08.12.2025, 16.15 Uhr bis zum 09.12.2025, 11.00 Uhr einen schwarzen BMW eines 32-jährigen Halters aus Lüdinghausen. Das Auto parkte zu dieser Zeit auf dem Edeka-Parkplatz auf der Dülmener Straße in Lüdinghausen, Seppenrade.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

