PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße
Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 08.12.2025, 16.15 Uhr bis zum 09.12.2025, 11.00 Uhr einen schwarzen BMW eines 32-jährigen Halters aus Lüdinghausen. Das Auto parkte zu dieser Zeit auf dem Edeka-Parkplatz auf der Dülmener Straße in Lüdinghausen, Seppenrade.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:25

    POL-COE: Havixbeck, Haferlandweg / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 09.12.2026, in der Zeit von 07.15 Uhr bis 15.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Haferlandweg in Havixbeck ein. Hierzu schlugen sie ein rückwärtig gelegenes Fenster ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei Coesfeld unter ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:50

    POL-COE: Senden, Walskamp/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in eine Wohnung am Walskamp eingebrochen. Zwischen 12.30 Uhr am Montag (08.12.25) und 8.30 Uhr am Dienstag (09.12.25) hebelten die Täter die Terrassentür auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:46

    POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben versucht, die Außentür zu einem Lagerraum der Zweifachturnhalle aufzuhebeln. Des Weiteren wurde mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe des direkt neben der angegangenen Außentür befindlichen Fensters beschädigt. Festgestellt wurde das am Dienstag (09.12.25) gegen 11.15 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren