POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben versucht, die Außentür zu einem Lagerraum der Zweifachturnhalle aufzuhebeln. Des Weiteren wurde mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe des direkt neben der angegangenen Außentür befindlichen Fensters beschädigt. Festgestellt wurde das am Dienstag (09.12.25) gegen 11.15 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
