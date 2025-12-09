PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben versucht, die Außentür zu einem Lagerraum der Zweifachturnhalle aufzuhebeln. Des Weiteren wurde mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe des direkt neben der angegangenen Außentür befindlichen Fensters beschädigt. Festgestellt wurde das am Dienstag (09.12.25) gegen 11.15 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

