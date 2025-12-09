PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Billerbeck, K38, Esking/ Autos kollidieren

POL-COE: Billerbeck, K38, Esking/ Autos kollidieren
Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Dienstag (09.12.25) in der Bauerschaft Esking zusammengestoßen. Gegen 9.55 Uhr befuhr ein 43-jähriger Gronauer die K38 in Richtung Höpingen. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet er nach links von seinem Fahrstreifen ab und gelangte in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Lastkraftwagen eines 28-jährigen Legdeners, der nicht angeschnallt war. Beide Fahrer kamen verletzt in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

