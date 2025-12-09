POL-COE: Billerbeck, Johannisstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Mit einem Schockanruf haben Betrüger am Montag (08.12.25) einen höheren fünfstelligen Betrag erbeutet. Gegen 14 Uhr erhielt eine 83-jährige Billerbeckerin den Anruf. Die falschen Polizisten erzählten, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur die Zahlung einer Kaution würde ihr das Gefängnis ersparen. Die Billerbeckerin ging zu ihrer Bank, holte das Geld ab und übergab ...

