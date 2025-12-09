PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Billerbeck, Johannisstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Montag (08.12.25) in ein Haus an der Johannisstraße eingebrochen. Zwischen 6.30 Uhr und 16.45 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

