POL-COE: Billerbeck, Johannisstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Montag (08.12.25) in ein Haus an der Johannisstraße eingebrochen. Zwischen 6.30 Uhr und 16.45 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
