Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag (05.12.2025, 18.00 Uhr) auf Samstag (06.12.2025, 11.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus auf der Brockstraße in Dülmen, Buldern ein. Hierzu hebelten sie eine Eingangstür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

